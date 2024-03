Maltempo: in Lombardia 150 interventi dei Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore, la Regione Lombardia è stata colpita da una violenta ondata di maltempo, che ha causato numerosi danni e richieste di intervento. I vigili del fuoco della Lombardia sono stati attivamente impegnati nel fronteggiare gli effetti di questa situazione emergenziale. A seguito delle decine di richieste pervenute, i vigili del fuoco hanno risposto prontamente, centocinquanta gli interventi in corso. Le operazioni di soccorso riguardano principalmente allagamenti, taglio di piante e la messa in sicurezza degli elementi costruttivi. Sulla SS 36, nel comune di Lissone (MB) è stata recuperata una vettura da un sottopasso allagato. Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente. Allo stato attuale, le province più colpite risultano essere Brescia, Milano, Cremona e Mantova, dove si concentrano la maggior parte degli interventi. (Com)