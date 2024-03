India: firmato accordo commerciale con Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India rimuoverà i dazi sui prodotti industriali importati da quattro Paesi europei – Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein – e si attende in cambio investimenti pari a 100 miliardi di dollari nei prossimi 15 anni. Lo ha annunciato oggi, 10 marzo, il ministro del Commercio dell’Unione, Piyush Goyal, a conclusione di negoziati durati ben 16 anni. L’intesa fa seguito a quelle firmate dall’India negli ultimi due anni con Australia ed Emirati Arabi Uniti. Un altro accordo di libero scambio è in fase di definizione con il Regno Unito. Il governo svizzero, in un comunicato, ha precisato che l’India rimuoverà completamente o parzialmente i dazi doganali sul 95,3 per cento delle importazioni industriali da quel Paese. Il ministro dell’Industria della Norvegia Jan Christian Vestre, da parte sua, ha fatto sapere che le compagnie del suo Paese che esportano oggi in India devono sostenere dazi fino al 40 per cento del valore di certi prodotti. “Con il nuovo accordo – ha spiegato – abbiamo assicurato che nessuna tassa aggiuntiva verrà imposta su quasi tutti i prodotti norvegesi”. (segue) (Inn)