India: firmato accordo commerciale con Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein (2)

- Goyal ha aggiunto che l’intesa copre anche nuovi elementi come i diritti intellettuali e l’eguaglianza di genere. “Si tratta – ha affermato in conferenza stampa – di un accordo commerciale moderno, giusto, equo, di mutuo beneficio per tutti i cinque Paesi”. Questi ultimi dovranno ratificare l’accordo del 10 marzo prima che entri in vigore. La Svizzera ha fatto sapere che lo farà entro il 2025. L’India è il quinto partner commerciale dell’Associazione europea di libero scambio (Efta), di cui fanno parte tutti i quattro Paesi interessati dall’accordo, dopo l’Unione europea, gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Cina. L’interscambio complessivo è stato pari a 25 miliardi di dollari nel 2023. (Inn)