Massoneria: Seminario vince le elezioni del Grande oriente, è la prima volta di un calabrese

- Al termine di una accesa controversia e di una notte di riconteggi da parte della Commissione elettorale nazionale, Antonio Seminario è stato eletto Gran maestro del Grande oriente d'Italia, la principale organizzazione massonica italiana. È la prima volta che un calabrese viene eletto al vertice del Goi. La vittoria è stata attribuita per soli 26 voti, ed il verdetto ha ribaltato un precedente conteggio - non ufficiale - frutto della somma dei voti nelle singole regioni, che attribuiva la vittoria per soli 15 punti a Leo Taroni, imprenditore di Ravenna, il quale, alla guida della lista “Noi insieme”, aveva incentrato la sua campagna elettorale sulla lotta alle infiltrazioni mafiose nelle logge. Alle 5:00 del mattino di oggi, dopo una notte lavoro, la Commissione elettorale centrale ha dunque attribuito a Seminario 6.369 voti, pari al 46,09 per cento del totale. In favore di Taroni sono stati validati 6.343 voti, pari al 45,90 per cento; e al barese Pasquale La Pesa 688 voti, pari al 4,98 per cento. (segue) (Rin)