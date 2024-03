Massoneria: Seminario vince le elezioni del Grande oriente, è la prima volta di un calabrese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenuto dal Gran maestro uscente, il toscano Stefano Bisi, Seninario ricopriva gia la carica di Gran maestro aggiunto del Goi. Nato a Crosia, in provincia di Cosenza, il 5 febbraio del 1958, egli risiede a Rossano, dove ha sede la sua loggia di appartenenza, la “Francesco Galasso”. Da notare il fatto che circa la metà dei voti da lui ottenuti sono stati raccolti proprio in Calabria e in Sicilia, mentre Taroni è stato il più votato in Sardegna e in tutto il centro-nord, tranne che in Umbria. La proclamazione della vittoria di Seminario ha provocato, tuttavia, reazioni aspre da parte dei sostenitori di Taroni, al punto che sembra ormai scontata l'apertura di lunghe procedure di ricorso interne, mentre numerose voci invocano una scissione del Goi. La lista "Noi insieme" annuncia infatti un immediato ricorso alla giustizia interna all'associazione, ma anche ricorso alla magistratura ordinaria, in base all'articolo 700 del Codice di procedura civile, per cercare di ottenere in via d'urgenza la sospensione della proclamazione e l'annullamento dell'elezione. Alcuni dei sostenitori di Taroni, però, non escludono nemmeno il ricorso alla giustizia penale. (Rin)