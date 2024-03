Ucraina: Bonaccini, resa sarebbe drammatica per valori Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- “Tutti ci auguriamo la pace perché vediamo troppe sofferenze, una pace giusta, non può però arrivare un messaggio nel quale chi ha responsabilità drammatiche ingiustificate e ingiustificabili, la Russia come paese aggressore di uno stato democratico e sovrano". Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini, commentando le parole del Papa su una resa dell'Ucraina, a margine a margine del convegno "L'Europa che vogliamo", a Milano. "La resa dell’Ucraina sarebbe drammatica anche per i valori occidentali, democratici e di libertà che l’Europa vuole incarnare", ha aggiunto Bonaccini. (Rem)