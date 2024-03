Milano: Sala, mi piacerebbe continuare in politica, Pd mio partito di riferimento - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- “Io so cosa non farò, ma non so cosa farò". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del convegno "L'Europa che vogliamo", commentando il suo futuro politico. "Cosa non farò è ritornare al mondo dell'azienda e della finanza, un capitolo chiuso della mia vita - ha spiegato Sala - mi piacerebbe certamente continuare in politica o comunque impegnarmi nel sociale, è una questione anche di finestre e di opportunità". "Nel Pd? questo lo vedremo in ogni caso credo che il fatto che sia sempre stato indipendente è stato un vantaggio per tutti", ha aggiunto il sindaco. Sala ha proseguito dichiarando che il Pd "ha garantito autonomia decisionale operativa" ma anche che il partito "alla fine si è sempre comportato in maniera leale". "Credo sia andata bene avere un sindaco senza la tessera - ha concluso il sindaco di Milano - il Pd è il mio partito di riferimento, il mio azionista di maggioranza in Giunta e in Consiglio comunale, i rapporti sono sempre stati buoni. Detto ciò credo che sia veramente utile continuare da indipendente. Mi sono presentato ai milanesi da indipendente e continuerò a presentarmi da indipendente". (Video: Agenzia Nova) (Rem)