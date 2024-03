Gaza: inizia oggi un nuovo round di colloqui al Cairo su cessate il fuoco e ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi, inizia al Cairo, capitale dell'Egitto, un nuovo ciclo di negoziati per raggiungere un accordo su un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e lo scambio di ostaggi e prigionieri tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo si apprende da una nota del Servizio di informazione dello Stato egiziano, secondo cui ai colloqui parteciperanno mediatori di Egitto, Qatar e Stati Uniti, con una delegazione di rappresentanti di Hamas. Il nuovo round di negoziati mira ad affrontare i risultati dell'incontro di Parigi di fine febbraio sul raggiungimento di un cessate il fuoco e sullo scambio di prigionieri e ostaggi, in vista del mese sacro islamico del Ramadan, che in molti paesi a maggioranza musulmana dovrebbe iniziare domani, 11 marzo. I negoziati mirano anche a porre fine alle operazioni militari israeliane a Gaza, a garantire il ritorno dei palestinesi sfollati alle loro case e ad agevolare l'ingresso di aiuti umanitari nella Striscia. (segue) (Res)