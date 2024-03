Gaza: inizia oggi un nuovo round di colloqui al Cairo su cessate il fuoco e ostaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il precedente ciclo di negoziati, tenuto al Cairo la settimana scorsa per discutere una proposta di tregua di sei settimane, facilitare lo scambio di decine di prigionieri israeliani con centinaia di detenuti palestinesi e soddisfare l’urgente bisogno di aiuti umanitari a Gaza, si era concluso con un nulla di fatto. La delegazione di Hamas aveva lasciato la capitale dell'Egitto spiegando di doversi consultare con i propri leader per il proseguimento dei colloqui. In un annuncio ufficiale, Hamas aveva comunque sottolineato che "i negoziati e gli sforzi per porre fine all'aggressione (di Israele), consentire il ritorno degli sfollati e permettere l'ingresso di aiuti diretti al popolo palestinese continuano". Successivamente, il 6 marzo, Hamas aveva avanzato una controproposta “non negoziabile” con 11 punti. Tra questi, vi sono la richiesta di un cessate il fuoco permanente, il ritiro di tutte le forze israeliane dalla Striscia di Gaza e il ritorno degli sfollati nella parte settentrionale dell'exclave. (segue) (Res)