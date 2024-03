Gaza: inizia oggi un nuovo round di colloqui al Cairo su cessate il fuoco e ostaggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conferma del fallimento dei negoziati al Cairo, il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato che Israele "resisterà alle crescenti pressioni internazionali" per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, poiché l'obiettivo è la "vittoria totale". Fin dal principio, le speranze di raggiungere un accordo nella capitale egiziana erano state affievolite dalla decisione di Israele di non inviare i propri rappresentanti, dopo il rifiuto del movimento islamista di fornire un elenco dettagliato degli ostaggi ancora vivi. Ieri, le Brigate Qassam, braccio armato di Hamas, hanno pubblicato un video con i nomi e le foto di sette ostaggi che sarebbero stati uccisi dai bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza. Nel video di Hamas, si legge: "Abbiamo cercato di tenerli in vita, ma (il premier israeliano, Benjamin) Netanyahu ha insistito per ucciderli". Secondo quanto riferito dal gruppo islamista, i sette ostaggi morti nei presunti attacchi israeliano sono: Itzik Jarat, Alex Densig, Ronin Tommy Angel, Eliyahu Margalit, Chaim Gershon Peri, Yoram Itak Metzger e Amiram Israel Cooper. (segue) (Res)