Usa: gli investitori cinesi hanno venduto quasi 32 miliardi di dollari di proprietà immobiliari dal 2019

- Gli investitori cinesi hanno venduto 31,7 miliardi di dollari di proprietà immobiliari negli Stati Uniti tra il 2019 e il 2023, un valore pari a quasi 15 volte quello degli acquisti effettuati nello stesso periodo di tempo. Lo indicano i dati dell'istituto Msci Real Assets, ripresi dal quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post". Secondo quest'ultimo, la tendenza è legata all'aumento dei tassi d'interesse negli Usa, ma anche ai timori di alcuni investitori rispetto a un possibile aggravamento della crisi immobiliare in Cina. La vendita più ingente si è tuttavia registrata nel 2019, quando la Glp, compagnia di logistica di Singapore sostenuta da un consorzio di investitori cinesi, ha venduto una serie di proprietà industriali alla Blackstone Real Estate Partners per un importo complessivo di 18,7 miliardi di dollari. Tra il 2020 e il 2023 gli asset venduti sono stati pari a 11 miliardi di dollari. Per converso, gli investitori cinesi hanno acquistato solo 2,06 miliardi di dollari di proprietà immobiliari commerciali negli Stati Uniti tra il 2019 e il 2023. (Res)