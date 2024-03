Roma: droga nascosta sotto al bancone pronta per essere venduta, due arresti, aggrediti agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata ancora una volta l'app YouPol a permettere agli agenti della Polizia di Stato di smantellare un presunto giro di droga, questa volta in un locale del quartiere San Lorenzo. L'app YouPol è una piattaforma creata dalla Polizia di Stato per raccogliere, anche in forma anonima, segnalazioni di bullismo, violenze, ma anche di spaccio; è stata proprio una di queste segnalazioni a far partire le indagini degli investigatori del commissariato San Lorenzo. La segnalazione riguardava un locale in uno dei quartieri più in voga della movida romana, all'interno del quale sarebbe stata venduta della cocaina. (segue) (Rer)