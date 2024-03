Roma: droga nascosta sotto al bancone pronta per essere venduta, due arresti, aggrediti agenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al temine degli accertamenti il 46enne è stato arrestato perché gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; l'altro indagato, ovvero il 38enne che aveva aggredito il secondo poliziotto, è stato arrestato perché gravemente indiziato dei reati di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; il locale è stato posto sotto sequestro così come lo stupefacente ed il denaro contante. La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale la convalida dell'operato della PG. Gli arresti rientrano in una serie di servizi c.d. ad alto impatto disposti dal Questore nella zona della movida romana; nello specifico, la sera dell'operazione di polizia giudiziaria, nello stesso quartiere, sono state controllate 84 persone e 10 esercizi commerciali, 3 dei quali sono stati sanzionati per aver venduto alcolici da asporto dopo le 22. (Rer)