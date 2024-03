Codice strada: Maccanti (Lega), avanti tutta per approvare riforma Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo stanchi di questa sterile propaganda da parte di chi soltanto oggi si ricorda della sicurezza stradale dopo aver taciuto per anni". Lo dichiara la deputata della Lega Elena Maccanti, capogruppo in commissione Trasporti, che aggiunge: "Rivendichiamo con orgoglio di aver portato in aula un provvedimento su cui il ministro Salvini si è tanto speso per rimettere mano a un codice della strada di trent'anni fa, per ridurre i rischi di incidenti sulle nostre strade e salvare vite umane". Con questo provvedimento, "che introduce misure coraggiose come l'alcolock e inasprisce le sanzioni per chi guida con il telefonino in mano, ubriaco o sotto l'effetto di sostanze, rispondiamo alle reali esigenze dei nostri cittadini. Andiamo avanti, auspicando che il nuovo codice Salvini possa ricevere luce verde dal parlamento il prima possibile", conclude.(Com)