Lombardia: Di Marco (M5s), sottoscrivo l’appello di Sicet, il Comune faccia marcia indietro

- "Ho sottoscritto l'appello lanciato da Sicet Sindacato Inquilini Milano: "Case popolari: i fondi immobiliari sono un problema non la soluzione. Un appello dei sindacati inquilini". Lo comunica in una nota il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, e capogruppo, Nicola Di Marco. "In particolare l'appello agli enti regionali e comunali di condividere con gli inquilini delle case comunali, i Municipi, i Sindacati, le Associazioni che operano nelle periferie, le Università il progetto che riguarda il futuro dell'abitare a Milano", prosegue Di Marco. "In gioco c'è un valore sociale che non può essere appaltato a un fondo immobiliare. La politica ha il dovere di dettare la propria visione su tematiche importanti come quelle che riguardano l'abitare e il futuro dei nostri quartieri e quanto deliberato dal Comune di Milano va esattamente nella direzione opposta, vincolando persino i passaggi presenti e futuri di questo percorso di cessione a vincoli di riservatezza. Ulteriore motivo per cui riteniamo necessario un immediato cambio di rotta, che porti dal livello nazionale a quello locale maggiori investimenti nell'edilizia pubblica contro la crescente emergenza abitativa", conclude Di Marco. (Com)