Portogallo: cittadini chiamati alle urne, leader politici si aspettano “una grande affluenza” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale legislatura, che sarebbe dovuta terminare nel 2026, è stata interrotta anticipatamente a seguito delle dimissioni del primo ministro, Antonio Costa, il 7 novembre scorso. Le dimissioni sono state annunciate dopo che Costa è finito coinvolto in un'indagine per corruzione in relazione a concessioni per diversi progetti legati al litio e alle energie rinnovabili. Molti osservatori hanno osservato che l'impianto accusatorio sembra decisamente debole, ma Costa ha deciso di rassegnare comunque le dimissioni per "tutelare la dignità delle istituzioni". I seggi in tutto il Paese resteranno aperti dalle 8 alle 19. Quasi 208 mila elettori che avevano richiesto il voto per corrispondenza hanno potuto votare in anticipo entro il 3 marzo scorso. (segue) (Spm)