Portogallo: cittadini chiamati alle urne, leader politici si aspettano “una grande affluenza” (3)

- Pedro Nunos Santos, che ha ereditato la guida del Partito socialista da Costa, è chiamato al difficile compito di riconfermare il fronte progressista alla guida del Paese. La maggioranza assoluta, ottenuta dall’ex premier alla elezioni politiche del gennaio 2022, sembra tuttavia un lontano ricordo per i socialisti. I principali sondaggi pre-elettorali pronosticano un testa a testa con Alleanza democratica (Ad), coalizione conservatrice guidata dal Partito socialdemocratico (Psd) di Luis Montenegro. I partiti di sinistra, che avevano sostenuto Costa nella sua prima legislatura, ossia il Blocco di sinistra (Be) e il Partito comunista (Pcp), hanno escluso per ora una grande coalizione progressista e la somma dei loro voti non dovrebbe superare, in ogni caso, il 7 per cento delle preferenze. (segue) (Spm)