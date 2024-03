Portogallo: cittadini chiamati alle urne, leader politici si aspettano “una grande affluenza” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerato uno dei principali rappresentanti dell'area socialista più "radicale", in campagna elettorale l'ex ministro delle Infrastrutture Nuno Santos ha cercato di trasmettere un'immagine più "moderata" per conquistare i voti degli elettori di centro, che risulteranno decisivi per imporsi sull'Ad. Le carenze del sistema sanitario nazionale sono stati uno dei principali temi della campagna e Nuno Santos ha ammesso che il sistema "è a rischio". Pertanto, il progetto di un futuro governo socialista è di rendere la sanità nazionale "più competitiva". Il candidato socialista si è impegnato, tra le altre proposte, ad aumentare i salari e le pensioni, a garantire alloggi a prezzi accessibili per i giovani e a lottare per la parità salariale delle donne. (segue) (Spm)