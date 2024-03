Portogallo: cittadini chiamati alle urne, leader politici si aspettano “una grande affluenza” (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei sondaggi pubblicati nelle ultime settimane hanno rilevato un probabile pareggio tecnico tra il centrosinistra e il centrodestra. Le possibili alleanze post elettorali hanno rappresentato, pertanto, uno dei temi "caldi" di tutta la campagna elettorale. Montenegro ha assicurato che non è disposto a scendere a patti con il partito sovranista Chega, già terza forza parlamentare in Portogallo, che potrebbe assicurarsi tra il 16 e il 19 per cento. Se confermato, il risultato garantirebbe al partito di Andre Ventura almeno 40 seggi all'Assemblea della Repubblica. (segue) (Spm)