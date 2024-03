Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo ovunque coperto; da metà pomeriggio passaggio a nuvolosità irregolare e variabile con parziali e temporanee schiarite a partire da Oltrepò Pavese e Bassa Pianura, in estensione verso nord a Prealpi e Alpi. Precipitazioni da deboli a moderate, in estensione nella notte a tutta la regione, più insistenti e a tratti più intense sulla fascia prealpina; neve oltre 900-1000 metri circa. Dal primo pomeriggio in esaurimento a partire da sud, in esaurimento anche su Alpi e Prealpi entro la prima serata. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In Pianura minime tra 6 e 9 °C, massime tra 8 e 11 °C. (Rem)