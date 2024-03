© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo con nuvolosità irregolare e variabile; dal pomeriggio ovunque velato con qualche locale addensamento, schiarite in serata sulla parte più occidentale. Probabile formazione di nebbie sulla Bassa Pianura nella notte e al primo mattino. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime in lieve o moderato calo, massime in moderato aumento. In Pianura minime intorno a 5 °C, massime intorno a 13 °C. (Rem)