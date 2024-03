Roma: controlli anti droga, 7 spacciatori arrestati sequestrata droga e oltre 10 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono senza sosta le indagini e gli interventi dei poliziotti della Questura di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica, nell'ambito delle attività volte alla prevenzione e repressione dei reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Al fine di confondere il forte odore emanato dallo stupefacente che deteneva all'interno del suo zaino, un 29enne italiano, fermato dagli uomini della Polizia di Stato dell'VIII Distretto Tor Carbone, aveva lasciato aperto un pacchetto di caffè e sparso parte del contenuto all'interno della borsa. Poco prima, l'uomo, era stato notato dagli agenti camminare in via Camesena con uno zaino a tracolla, mentre si guardava ripetutamente alle spalle. Fermato dagli agenti per un controllo il 29enne, privo di documenti, dopo un tentativo di fuga, è stato bloccato ed il suo zaino controllato. Tra bustine termosaldate, panetti e cilindri, lo stupefacente recuperato – hashish e marjuana –è stato di oltre sei etti, inoltre in una tasca del giubbetto che lo stesso indossava sono stati trovati 4.630 Euro in contanti, quale probabile provento dell'illecita attività di spaccio. (segue) (Rer)