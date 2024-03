Roma: controlli anti droga, 7 spacciatori arrestati sequestrata droga e oltre 10 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta ispezionato il cellulare in uso al fermato, si è avuta ulteriore conferma dell'attività di spaccio posta in essere dall'uomo, a causa delle conversazioni con vari acquirenti utilizzando una piattaforma di messaggistica. L'uomo è stato quindi arrestato con la successiva convalida da parte del giudice. Il personale della Polizia di Stato della sezione volanti stava effettuando un controllo presso il sottopasso che collega via Marsala con via Giovanni Giolitti quando una macchina che è sopraggiunta, notata la presenza della pattuglia, ha frenato bruscamente. Gli agenti, insospettitisi, hanno così deciso di controllare gli occupanti del mezzo. A bordo un uomo ed una donna, di 32 e 19 anni, entrambi romani e già conosciuti alle forze dell'ordine, i quali mal celavano uno stato di ansia ed agitazione nei confronti del controllo in atto. I poliziotti hanno così deciso di eseguire ulteriori accertamenti presso gli uffici del commissariato Viminale: indosso alla ragazza sono state rinvenute diverse bustine contenenti crack e cocaina ed un importo di quasi 600 euro. (segue) (Rer)