Roma: controlli anti droga, 7 spacciatori arrestati sequestrata droga e oltre 10 mila euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre per quanto concerne l'uomo, la perquisizione domiciliare effettuata dagli investigatori ha permesso di recuperare 2 fucili tipo 'soft air' calibro 6 mm – riproduzione di modelli "AK 47" ed "M4" – muniti di caricatore, privi entrambi di tappo rosso e, all'interno di una cassaforte, 50 proiettili calibro 9x21. Ultimate le indagini per i due è scattato l'arresto in concorso per spaccio di sostanze stupefacenti poi convalidato dal giudice. In zona Corviale, un uomo a bordo strada, che camminava indossando un cappuccio come se non volesse farsi riconoscere, è stato fermato per un controllo da una pattuglia del XI Distretto San Paolo. Alla richiesta di documenti da parte degli agenti, l'uomo ha affermato di non averli e che si sarebbe recato a casa per prenderli cercando così di defilarsi, ma gli agenti, non appena hanno provato a trattenerlo al fine di procedere al controllo, hanno scatenato la sua reazione, poiché ha iniziato ad aggredirli. Una volta bloccato, l'uomo è stato portato presso gli uffici del Distretto per risalire alla sua identità; a seguito degli accertamenti il fermato è risultato avere numerosi precedenti specifici in materia di stupefacenti, oltre ad un avviso orale emesso dal Questore, sempre concernente gli stupefacenti. (segue) (Rer)