Roma: controlli anti droga, 7 spacciatori arrestati sequestrata droga e oltre 10 mila euro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perquisizione personale nei confronti dell'uomo, un 41enne romano, ha permesso di rinvenire 45 involucri di cocaina, diversi pezzi di hashish, un bilancino di precisione, 420 euro e del nastro isolante, utilizzato per confezionare gli involucri trovati in suo possesso. Il 41enne è stato così arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, misura poi convalidata dall'Autorità Giudiziaria. La pattuglia della Polizia di Stato del XV Distretto Ponte Milvio, nel percorrere via della Mendola durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, ha notato un uomo all'interno di una macchina parcheggiata.L'intuito degli agenti di fermarsi poco distanti ed attendere i successivi movimenti dell'uomo è stato premiato quando il sospettato, appena partito con la macchina, è stato fermato per un controllo. L'uomo, sin da subito ha mostrato un atteggiamento nervoso e schivo nei riguardi degli operatori di Polizia; gli agenti, a seguito di una prima verifica, hanno riscontrato che l'autovettura era da ricercare in quanto provento di appropriazione indebita e che l'uomo era già conosciuto dalle forze dell'ordine. (segue) (Rer)