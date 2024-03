Roma: controlli anti droga, 7 spacciatori arrestati sequestrata droga e oltre 10 mila euro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime perquisizioni veicolare e personale hanno permesso di rinvenire quantità di cocaina nascosta negli slip, un punteruolo alesatore, del materiale specifico per il confezionamento e una somma di 155 euro. Mentre nella successiva perquisizione domiciliare, è stata trovato ulteriore stupefacente, sostanza da taglio ed una somma di mille euro, della quale l'uomo, che non svolge alcuna attività lavorativa, non ha saputo dare contezza. Ultimate le indagini per l'uomo, italiano di 34 anni, è scattato l'arresto con la successiva convalida del Giudice. I servizi di osservazione ed appostamento, attuati dal personale della Polizia di Stato del commissariato Appio Nuovo, hanno permesso di appurare il modus operandi di un soggetto che era solito consegnare stupefacenti a domicilio: il sospettato, uscendo dalla sua abitazione a bordo della sua macchina si recava dai clienti e dopo aver parcheggiato saliva a bordo delle loro macchine cedendo grossi involucri in cambio di ingenti somme di denaro. Gli agenti, durante uno di questi scambi, avvenuto in via della Marranella di Marino, hanno bloccato l'uomo ed il suo acquirente, in procinto di ripartire con la sua macchina. Cospicuo il bottino recuperato dagli investigatori tra cocaina e hashish, numeroso materiale per il confezionamento ed un importo di quasi 3.500 euro. I due fermati, entrambi romani di 53 e 26 anni, al termine delle verifiche sono stati arrestati in concorso per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. L'Autorità Giudiziaria ha in seguito convalidato gli arresti. (Rer)