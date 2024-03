Haiti: segretario di Stato Usa Blinken a colloquio con presidente Kenya Ruto su missione di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Kenya, William Ruto, a proposito della crisi di sicurezza in corso a Haiti, dove nella notte tra venerdì e sabato si è assistito a una nuova ondata di scontri e di violenze. Lo si apprende da una nota del dipartimento di Stato. I due hanno sottolineato "il fermo impegno" verso l'invio di una missione multinazionale di sostegno alla sicurezza in grado di assistere le forze di polizia del Paese caraibico e di creare le condizioni necessarie per l'organizzazione di libere elezioni. Blinken ha anche sottolineato il proprio apprezzamento per il lavoro diplomatico svolto dal Kenya a sostegno della pace e della sicurezza nel Corno d'Africa. (segue) (Was)