Haiti: segretario di Stato Usa Blinken a colloquio con presidente Kenya Ruto su missione di sicurezza (2)

- Venerdì 8 marzo lo stesso Blinken aveva sentito il primo ministro di Haiti, Ariel Henry. Per oltre un anno, si legge in una nota, le autorità statunitensi hanno incoraggiato le controparti ad Haiti a raggiungere un compromesso in grado di risolvere lo stallo politico nel Paese, che nelle ultime settimane ha creato una “situazione instabile”, che mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Blinken ha ribadito il sostegno degli Usa ad una “transizione politica” verso una missione multinazionale di sostegno alla sicurezza e l’organizzazione di elezioni libere e trasparenti. Giovedì il sottosegretario di Stato Usa per l'emisfero occidentale, Brian Nichols, aveva riferito di un precedente colloquio tra Blinken ed Henry, con l'invito ad avviare una "transizione politica urgente", verso un governo "più ampio e inclusivo". (segue) (Was)