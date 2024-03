Milano: Granelli, Seveso e Lambro nella fase più intensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Seveso e Lambro: siamo nella fase più intensa dalle prime ore di questa mattina si estenderà per la giornata di oggi”. Lo comunica sui social l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli. “In generale i livelli sono saliti. Per il Seveso sta lavorando il canale scolmatore e i livelli sono di poco superiori al metro. Comunque la vasca di Milano è pronta ad entrare in funzione e questo ci rassicura tutti. Ci preoccupa il Lambro che al parco ha raggiunto quota 180. Seveso e Lambro esondano a Milano intorno a 3 metri. Protezione civile e MM controllano. Monitoraggio fiumi - Livelli idrometrici ore 09:30 del 10/03/2024: Seveso: Cesano Maderno 0,89 - Palazzolo 0,09 - Ornato 1,12 - Valfurva 1,24; Lambro: Peregallo 0,76 - Feltre 1,80”.(Com)