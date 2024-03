Gaza: ministero Sanità Hamas, superati i 31 mila morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a 31.045 morti e 72.654 feriti il bilancio delle vittime dall'inizio delle operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza il 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas in Israele. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, aggiungendo che nelle ultime 24 ore sono morte 85 persone e 130 sono rimaste ferite nelle operazioni delle Idf. "Il bilancio delle vittime include 25 palestinesi morti di malnutrizione e disidratazione", si legge nella nota. Questi dati non possono essere verificati in maniera indipendente e includono sia vittime civili che membri di Hamas. Secondo quanto riferito dalle autorità israeliane, nelle operazioni lanciate a Gaza sono stati uccisi 13 mila miliziani, mentre i militari israeliani morti nella Striscia sono almeno 247. (Res)