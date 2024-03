Gaza: Usa inviano nave di supporto logistico Besson per costruire porto aiuti umanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, l'8 marzo, il presidente Usa Biden aveva annunciato una “missione di emergenza” per costruire un porto temporaneo sulla costa della Striscia di Gaza, rafforzando così l’assistenza umanitaria alla popolazione civile palestinese. Durante il suo discorso sullo stato dell’Unione al Congresso, Biden aveva affermato che l’operazione permetterà la consegna di grandi quantitativi di cibo, acqua e medicinali, superiori a quelli che si possono far arrivare via terra o via aria. “Non ci saranno militari statunitensi sul campo”, aveva precisato. (Res)