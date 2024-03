Gaza: forze Israele, morto membro Hamas che aveva ucciso militare israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliziano del movimento islamista palestinese Hamas che aveva ucciso Amishar Ben David, militare delle Forze di difesa israeliane (Idf), è morto in un attacco aereo di Israele a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo hanno riferito oggi le stesse Idf, spiegando che l'attacco è stato diretto dall'unità di commando Egoz, che sta continuando le proprie operazioni nel complesso residenziale di Hamad Town a Khan Yunis. Qui, sono in corso "intensi combattimenti" tra le forze israeliane e presunti miliziani di Hamas. Le Idf hanno aggiunto che l'unità di commando Maglan ha fatto irruzione e sequestrato armi in diversi appartamenti attribuiti a Hamas. In particolare, in uno degli appartamenti, due membri di Hamas si sarebbero "arresi" alle forze israeliane. Sempre a Khan Yunis, la Brigata Bislamach ha ucciso 17 "uomini armati" e la settima Brigata corazzata ha ucciso diversi altri presunti membri del gruppo islamista, si legge nella nota delle Idf. Nel frattempo, nel centro di Gaza, la Brigata Nahal avrebbe ucciso 13 "uomini armati" nel corso delle ultime 24 ore. Infine, le Idf hanno spiegato che sono stati effettuati attacchi aerei anche contro un sito da cui erano stati lanciati razzi, nonché contro alcune infrastrutture attribuite a Hamas a Jabaliya e Beit Hanoun, nella parte settentrionale della Striscia. (segue) (Res)