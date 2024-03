Cisgiordania: Polizia Israele, 20 arresti a Gerusalemme Est con accusa di sostegno a terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Israele ha arrestato, nelle ultime due settimane, 20 residenti di Gerusalemme Est con l'accusa di incitamento e sostegno al terrorismo. E' quanto riferito in una dichiarazione rilasciata questa mattina dalla Polizia, citata dal quotidiano israeliano "The Times of Israel". "Per esperienza passata, c'è chi vuole usare il mese (sacro islamico) del Ramadan per diffondere voci e 'fake news', pubblicando una versione distorta della realtà sui social network", ha affermato la Polizia, aggiungendo: "Tra questi, ci sono organizzazioni terroristiche e terroristi che approfittano della festività per incitare e diffondere false informazioni sulla realtà di Gerusalemme, della Città Vecchia e in particolare del Monte del Tempio". Secondo quanto si legge nella nota, le indagini sono in corso. (Res)