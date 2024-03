Business news: taiwanese Foxconn ha registrato crollo delle vendite del 12,3 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda taiwanese Foxconn, il più grande produttore di componenti elettroniche a contratto a livello globale, ha registrato un calo delle vendite su base annua del 12,3 per cento a febbraio. È quanto si apprende da una nota aziendale, che attesta le vendite del periodo a 11,2 miliardi di dollari, complice anche la sospensione della produzione durante le vacanze del Capodanno lunare. Nei primi due mesi del 2024, il fatturato dell'azienda taiwanese è diminuito del 17,7 per cento su base annua, attestandosi a 28 miliardi di dollari. Foxconn ha in programma una conferenza con gli investitori il 14 marzo prossimo, in cui dovrebbero essere forniti ulteriori dettagli circa le spedizioni di server d'intelligenza artificiale e altre componenti elettroniche chiave. (Res)