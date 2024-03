Business news: Cina, oltre 100 imprese partecipanti a incontro Sistema Italia organizzato da ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Pechino ha organizzato lo scorso 5 marzo un importante momento di confronto di tutte le articolazioni del Sistema Italia (ambasciata, Agenzia Ice, Sace, Camera di commercio Italiana in Cina e rappresentanti italiani all'interno della Camera di commercio dell'Unione europea in Cina) con la comunità imprenditoriale italiana operante in tutta la Cina. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata. La riunione – aperta dall'ambasciatore d'Italia Massimo Ambrosetti –, che ha visto la partecipazione di oltre cento rappresentanti delle componenti istituzionali del Sistema Paese e del tessuto imprenditoriale italiano provenienti da tutta la Cina, è stata un'utile occasione per approfondire il coordinamento e lo scambio di idee tra le istituzioni e le aziende, in particolare in vista della prossima edizione della Commissione economica mista Italia-Cina. Le esigenze e le proposte del mondo imprenditoriale emerse nel corso dell'incontro saranno incanalate in quello che costituisce il principale meccanismo di dialogo istituzionale bilaterale di carattere economico-commerciale, in programma a Verona ad aprile. (Com)