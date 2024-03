Business News: Egitto, sbloccate merci dai porti per un valore fino a 2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano sta intensificando i suoi sforzi per sbloccare le materie prime alimentari, il mangime per il bestiame e il pollame, con l'obiettivo di controllare i mercati dopo l'aumento del tasso di cambio. Per lungo tempo gli importatori non sono stati in grado di acquistare le merci ferme nei porti a causa della carenza di valuta estera. L’Egitto è stato in grado di reperire un’enorme liquidità finanziaria in valuta estera la scorsa settimana, dopo aver firmato un accordo con gli Emirati per lo sviluppo della città di Ras El Hekma sul Mar Mediterraneo per 35 miliardi di dollari. (Cae)