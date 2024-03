Business News: firmato accordo Turchia-Somalia per esplorazione idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia e Somalia hanno stretto un accordo per l'esplorazione e la perforazione energetica, consolidando ulteriormente i legami bilaterali dopo la conclusione di un accordo di difesa il mese scorso. L'accordo firmato a Istanbul tra il ministro turco dell'Energia, Alparslan Bayraktar, e il ministro somalo del Petrolio e delle Risorse minerarie, Abdirizak Omar Mohamed, mira a sfruttare le riserve di idrocarburi nella zona economica esclusiva della Somalia, inutilizzata fin dal collasso del governo somalo all'inizio degli anni '90, e comprende anche esplorazioni terrestri. Tale sviluppo segue la firma, a gennaio, di un accordo tra l'Etiopia e il Somaliland, che ha garantito all'Etiopia l'accesso ai porti lungo la costa che affaccia sul Golfo di Aden in cambio del riconoscimento dell'indipendenza della regione separatista. Per tutta risposta, il mese scorso Ankara ha concluso un ampio accordo di difesa navale con la Somalia, che autorizza la Turchia a difendere le acque marine somale dal terrorismo, dalla pirateria e da minacce esterne per i prossimi dieci anni. (Tua)