Business news: Nigeria, piattaforma di criptovalute Binance blocca le transazioni in naira

- La piattaforma di scambio di criptovalute Binance ha avviato il blocco delle transazioni effettuate con la valuta nigeriana, la naira, mentre prosegue il contenzioso con le autorità. Lo riferiscono i media nigeriani. Di recente il governo di Abuja ha accusato la piattaforma di far perdere valore alla naira, manipolando i tassi di cambio, e sostenuto che le società di criptovaluta sono utilizzate per il riciclaggio di denaro. Su queste basi, la settimana scorsa le autorità nigeriane hanno chiesto a Binance un risarcimento di quasi 10 miliardi di dollari. Lo scorso 22 febbraio le autorità della Nigeria hanno bloccato Binance ed altre piattaforme analoghe, nel tentativo di frenare la caduta libera della valuta locale nel mercato internazionale. Lo aveva rivelato la stessa Binance, riconoscendo problemi di connessione alla sua piattaforma e ad altre del settore, mentre gli utenti hanno denunciato anche la possibilità di accedere alle app solo tramite Vpn. In dichiarazioni rilanciate dal "Guardian" nigeriano, fonti della presidenza di Abuja hanno dichiarato che la misura era legata alle attività effettuate da speculatori sulle piattaforme di trading di criptovalute, provocando appositamente l'indebolimento della naira rispetto al dollaro. Secondo Bayo Onanuga, portavoce del presidente Bola Tinubu, Binance ha interferito appositamente per "deviare" il ruolo della Banca centrale. (Res)