Abruzzo: urne aperte fino alle 23, al voto oltre un milione di cittadini

19 luglio 2021

- Si sono aperte questa mattina alle ore 7 le urne in Abruzzo per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. Si vota fino alle 23 di questa sera, quando inizierà lo spoglio. La corsa alla guida della Regione è tra due soli candidati: Marco Marsilio e Luciano D’Amico. Il primo è il presidente uscente ricandidato dal centrodestra. Su Marsilio dovranno convergere i voti di Fratelli d’Italia, della Lega, di Forza Italia, dell’Unione di centro e di Noi moderati. Marsilio, che ha costruito tutta la sua carriera politica nelle file di Fratelli d’Italia, è considerato un fedelissimo della premier Giorgia Meloni e come si è già ricordato si ripresenta come presidente uscente, dopo aver ricoperto la carica di deputato e poi di senatore. A tentare di sbarrargli la strada verso il mandato bis c’è Luciano D’Amico sostenuto dal centrosinistra allargato. La sua candidatura, infatti, è nata da quel campo largo che raggruppa Pd, Movimento 5 stelle, l’alleanza Verdi-Sinistra di Bonetti e Fratoianni, Azione di Carlo Calenda, Italia Viva di Matteo Renzi e +Europa. Nelle elezioni del 2019, come si è detto, Marco Marsilio ottenne la presidenza della regione con il 48,03 dei voti contro il 31,2 del candidato del centrosinistra, Giovanni Legnini. (segue) (Rin)