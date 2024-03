Abruzzo: urne aperte fino alle 23, al voto oltre un milione di cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I seggi elettorali sono 1.634, di cui 13 ospedalieri, mentre il totale degli elettori e' pari a 1.208.276 (dati del censimento effettuato al 15esimo giorno antecedente il giorno delle votazioni). Il Consiglio regionale, cosi' come previsto dalla L.R. n. 9/2013, sarà composto da 31 membri, di cui sette consiglieri per ciascuna circoscrizione dell'Aquila, di Teramo e di Pescara, e otto consiglieri per quella di Chieti. Oltre ai 29 consiglieri eletti nelle liste circoscrizionali, entrano a far parte di diritto dell'Assemblea, il presidente eletto e il candidato alla carica di presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. Diventa presidente della Regione il candidato alla carica di presidente che ottiene il maggior numero di voti validi. Diversi sono i settori dell'amministrazione regionale coinvolti nell'organizzazione delle elezioni: vi partecipano i dirigenti e i dipendenti regionali, della Giunta e del Consiglio, individuati con determinazioni del direttore generale, con cui e' stato costituito un apposito gruppo di lavoro composto da oltre 30 unità, per portare a termine efficacemente tutti gli adempimenti previsti dalla legge. (Rin)