Business News: Arabia Saudita, settore non petrolifero tocca il massimo degli ultimi 5 mesi

- L'economia non petrolifera dell'Arabia Saudita ha registrato un notevole miglioramento nella sua crescita, con l'attività commerciale che ha accelerato al ritmo più rapido degli ultimi cinque mesi. A febbraio, l'indice dei direttori degli acquisti (Pmi) del Regno è salito a 57,2 punti, segnando un significativo miglioramento rispetto al minimo di due anni registrato a gennaio. Questo incremento denota un miglioramento significativo delle condizioni operative del settore privato non petrolifero, secondo il rapporto Pmi dell’Arabia Saudita della Riyad Bank di S&P Global. Il capo economista dell'azienda, Naif al Ghaith, ha attribuito il “rimbalzo” dell’indice di febbraio alla robusta crescita della produzione e dei nuovi ordini, in particolare trainati dai settori dei servizi e dell'edilizia. "La ripresa riflette la continua espansione delle attività non petrolifere nel Regno, che hanno registrato un aumento del 4,6 per cento secondo le stime rapide del Gastat (Autorità generale di statistica). I risultati dell'indagine segnalano anche aspettative di una modesta ripresa della domanda quest'anno, trainata dall'accelerazione dei progetti Vision 2030", ha aggiunto. Il rapporto evidenzia inoltre che questo valore è il più alto da settembre 2023, attribuibile a un miglioramento della domanda dei clienti e all'indicazione di un aumento dell'attività turistica. Anche i nuovi ordini di esportazione hanno mostrato un aumento, una tendenza attribuita da Al Ghaith alla crescente domanda di prodotti nazionali sui mercati internazionali e alla forte competitività delle industrie locali. Secondo l’economista, ciò suggerisce un potenziale ampliamento delle opportunità produttive e occupazionali. (Res)