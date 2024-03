Business News: sterlina egiziana crolla del 50 per cento dopo aumento tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sterlina egiziana ha subito una forte svalutazione poco dopo la decisione della Banca centrale di alzare i tassi di interesse di 600 punti base, pari al 6 per cento, per raggiungere quota 27,25 per cento. Il prezzo del dollaro nelle negoziazioni presso i principali istituti bancari del Paese delle piramidi è salito a 46-47 sterline, in aumento del 55 per cento circa, mentre l’euro è scambiato a 49 sterline. Di fatto, la Banca centrale d'Egitto ha consentito che il tasso di cambio della sterlina venga determinato secondo i meccanismi di mercato. Vale la pena ricordare che l’economia egiziana ha subito una forte carenza di valuta estera, che hanno portato a sua volta a una forte crescita del mercato parallelo dei tassi di cambio, circostanza che secondo l’istituto emittente egiziano limita la crescita economica. L'obiettivo dichiarato della Banca centrale è quello ridurre lo spread tra il tasso di cambio sul mercato ufficiale e quello parallelo. (Cae)