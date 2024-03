Business News: Algeria, stabilimento auto Chery avvierà produzione nel Paese entro ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica cinese Chery Holding Group ha confermato che la produzione di auto in Algeria comincerà da ottobre 2024. Lo ha reso noto un funzionario della società durante una conferenza stampa in occasione della presentazione della seconda edizione della fiera nazionale dell'industria automobilistica, che si terrà dal 6 al 10 maggio a Constantine, in Algeria. L'impianto di Chery inizierà con una fase di assemblaggio prima di passare alla produzione vera e propria, in conformità con le raccomandazioni delle autorità algerine, ha spiegato il funzionario, aggiungendo che i lavori di costruzione dello stabilimento hanno raggiunto uno stadio di completamento "considerevole". Il direttore generale del marchio cinese per l’Africa, He Shun, che ha partecipato all'incontro, ha confermato che "il progetto della fabbrica sta procedendo rapidamente e in modo soddisfacente", sottolineando che "Chery inizierà a produrre le sue auto in Algeria nel corso di quest'anno". Shun ha aggiunto che la società "preferirebbe che l'impianto entrasse in produzione prima di ottobre, se le condizioni lo permettono", e che il progetto sarà lanciato "al più tardi in ottobre, con una capacità produttiva stimata di 50 mila auto all’anno da raggiungere gradualmente". (Ala)