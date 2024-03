Business News: Egitto, multa a Vodafone da 420 mila dollari per un'interruzione della rete 4G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni (Ntra) dell'Egitto ha multato Vodafone Egypt per 20,5 milioni di sterline egiziane (circa 420 mila dollari) per un'interruzione tecnica dei servizi di rete 4G avvenuta martedì 5 marzo. Lo si apprende da un comunicato della stessa Ntra, la quale ha anche ordinato a Vodafone Egypt di risarcire i clienti colpiti dal guasto, secondo le regole generali di compensazione stabilite dall'autorità per i fornitori di servizi. Queste regole prevedono anche l'imposizione di sanzioni aggiuntive alle aziende in caso di disconnessioni del servizio che causino perdite agli abbonati e che si verifichino dopo la concessione delle licenze agli operatori. Inoltre, l'Ntra ha affermato che devono essere adottate tutte le misure per garantire la continuità dei servizi ed evitare il ripetersi di interruzioni della rete per evitare qualsiasi impatto negativo sugli utenti. (Res)