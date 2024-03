Business News: Tunisia, governo incoraggia autoimprenditorialità e piccole imprese locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo in Tunisia intende incoraggiare l'autoimprenditorialità e creare un ambiente favorevole alle piccole imprese, contribuendo così alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nel Paese. È quanto emerge da un recente incontro ministeriale presso il palazzo del governo della Kasbah, presieduto dal primo ministro, Ahmed Hachani, durante il quale è stato adottato un importante piano operativo. A riferirlo è un comunicato stampa della presidenza del governo, che indica che il piano in questione mira ad attuare un regime di aiuto per l'autoimprenditorialità in Tunisia. Questo regime agevolato, definito dal decreto legge n. 2020-33 del 10 giugno 2020, riguarda qualsiasi persona fisica di nazionalità tunisina che eserciti individualmente un'attività in vari settori come l'industria, l'agricoltura, il commercio, i servizi, l'artigianato o il commercio, il cui fatturato annuo non superi i 75 mila dinari, equivalenti a circa 25 mila euro. Questa decisione fa parte degli sforzi del governo per rafforzare il ruolo sociale dello Stato e integrare il settore informale nell'economia nazionale. Secondo la stessa fonte, offrendo un quadro normativo chiaro ai singoli imprenditori, il governo spera di promuovere la loro integrazione nel tessuto economico e stimolare la crescita del Paese. (Tut)