Business News: direttrice Ice Tunisia, arredamento componente importante del design

- La direttrice dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) di Tunisi, Francesca Tango, ha dichiarato che "anche quest'anno l'arredamento è protagonista, con una componente importante, del design". Tango, insieme all'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Alessandro Prunas, ha inaugurato a Gammarth, nel nord della Tunisia, una mostra dedicata all'interior design. "Anche quest'anno l'arredamento è protagonista, con una componente importante, del design come i materiali per l'edilizia, che diventano, grazie a questa esposizione, uno strumento per narrare come cambia il gusto, la palette di colori, ma anche le tecniche costruttive, in relazione al cambiamento del modo di vivere, di abitare, di arredare ciò che è al centro del nostro vivere quotidiano, ossia la casa", ha detto la direttrice Ice, aggiungendo: "Con questa mostra abbiamo voluto presentare alcune eccellenze e novità del nostro design che la manifestazione contribuirà a far conoscere agli operatori professionali tunisini". Nel quadro degli interventi promozionali 2024 dedicati al Made in Italy nel settore dell'arredamento e del design, è stata realizzata l'ottava edizione dell'Italian Design Day 2024. Si tratta dell'evento per eccellenza di promozione del design e dell'arredamento italiano all'estero, promosso dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e celebrato da più edizioni in oltre 100 paesi di tutto il mondo in contemporanea. (Tut)