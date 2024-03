Business News: gruppo svizzero Zuhlke Engineering stabilisce una nuova sede in Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo svizzero Zuhlke Engineering, specializzato nel campo della strategia, dell'innovazione e dello sviluppo di soluzioni e applicazioni digitali, ha annunciato la decisione stabilire una nuova sede in Tunisia. Lo si apprende da un comunicato stampa dell'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri tunisina (Fipa), secondo cui la decisione è stata presa durante un incontro tra Predrag Poposki, responsabile di progetti e investimenti della multinazionale svizzera, e il direttore di Fipa, Jalel Tebib. La decisione del gruppo di stabilirsi in Tunisia è stata guidata da diversi fattori, tra cui la disponibilità di talenti ingegneristici, il posizionamento geografico strategico del Paese e la diversità culturale, ha dichiarato Poposki. Zuhlke Engineering è già presente in una decina di paesi e prevede di assumere una trentina di ingegneri tunisini altamente qualificati, con l'intenzione di raddoppiare questo numero a medio termine, si legge nella nota di Fipa. Da parte sua, Tebib si è congratulato con il rappresentante del gruppo per questa scelta, sottolineando che il contesto imprenditoriale in Tunisia e il quadro normativo per gli investimenti sono favorevoli a tale iniziativa. Tebib ha inoltre insistito sull'impegno di Fipa per sostenere nelle migliori condizioni possibili l'insediamento dell'azienda nel Paese. (Tut)