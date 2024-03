Business news: ministero delle Finanze Ghana, disegno di legge anti-Lgbtq rischia di costare fino a 3,8 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze del Ghana ha sconsigliato il controverso disegno di legge contro i diritti delle minoranze Lgbtq+, affermando che comportare perdite per quasi 3,8 miliardi di dollari in mancati finanziamenti della Banca Mondiale nei prossimi cinque anni. In una nota, il ministero ha affermato che il Ghana potrebbe perdere circa 850 milioni di dollari in sostegno solo quest’anno, e ha pertanto raccomandato al presidente Nana Akufo-Addo di non firmare il disegno di legge fino a quando la Corte suprema del Paese non deciderà se il provvedimento sia in linea o meno con la Costituzione del Ghana. Il disegno di legge draconiano, che prevede una pena detentiva di tre anni per le persone che si identificano come Lgbtq+ e cinque anni per chi promuove le loro attività, è stato approvato dal parlamento la scorsa settimana. Il provvedimento è stato ampiamente condannato dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, mentre i gruppi per i diritti umani lo hanno descritto come regressivo. (Res)