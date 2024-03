Business news: Ethiopian airlines inaugura area cargo per l'e-commerce all'aeroporto di Addis Abeba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia etiope di bandiera, Ethiopian airlines, ha inaugurato una nuova area cargo all'aeroporto internazionale di Addis Abeba destinata ad agevolare lo smistamento ed il trasporto delle merci acquistate online. La costruzione della nuova struttura, situata all'interno della sede etiope di carico e logistica, è stata sostenuta dalla compagnia aerea con investimenti pari a 55 milioni di dollari, nell'intenzione di adeguare il settore allo sviluppo dell'e-commerce in Etiopia e in tutta l'Africa, creando un potenziale hub logistico per l'e-commerce. Il centro è in grado di gestire fino a 150 mila tonnellate di merci all'anno. (Res)