Business news: Congo-Kinshasa, governo intende esplorare 5 miliardi di barili di riserve petrolifere

- Il governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha intenzione di esplorare le sue riserve di petrolio, stimate in circa 5 miliardi di barili, per rafforzare la sua sicurezza energetica e sostenere la crescita della sua economia. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Apa", secondo cui il governo del presidente Felix Tshisekedi si è lanciato in una vasta operazione di esplorazione petrolifera, legata al momento alla produzione di circa 25 mila barili di petrolio effettuata in partnership con il produttore indipendente Perenco. Con quest'ultimo e il colosso francese TotalEnergies già attivi nel Paese, la Rdc ambisce a rafforzare la collaborazione con partner internazionali per incentivare gli investimenti nel settore upstream. Fra i bacini ricchi di idrocarburi ancora inesplorati c'è ad esempio l'Albertine Graben, un giacimento condiviso con l’Uganda. Per raggiungere questo obiettivo, ricorda "Apa", all'inizio del 2022 il governo congolese ha lanciato un'iniziativa di espansione del mercato rendendo disponibili le licenze su 30 blocchi, assegnando a gennaio del 2023 licenze di esplorazione e produzione per tre blocchi di gas del Lago Kivu alle società energetiche nordamericane Symbion Power, Winds Energy & Production e Alfajiri Energy. (Res)